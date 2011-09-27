《欧美金融市场假期一览表》--9月28日-12月31日

全球贸易：德国总理梅克尔反对美国单方面征收进口关税
路透柏林2月6日 - 德国总理梅克尔周一表示，她反对单边实施进口关税措施，她并称若美国新政府支持这类保护主义措施，德国将必须就如何回应做出决策。
欧洲和美国金融市场假期如下:
10月10日(周一)--加拿大
11月24日(周四)--美国
12月26日(周一)--加拿大、美国、法国、德国、瑞士、英国
12月27日(周二)--英国
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].参考其他区域休假安排,请点选[HOL2/DIARY]亚洲假期或[HOL/DIARY]世界假期.所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]
--整理 郑茵
路透柏林2月6日 - 德国总理梅克尔周一表示，她反对单边实施进口关税措施，她并称若美国新政府支持这类保护主义措施，德国将必须就如何回应做出决策。
路透巴黎2月6日 - 法国民调公司Opinionway周一公布的调查结果显示，今年总统大选中，独立参选人马克龙(Emannual Macron)料将轻松打败极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)。
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。