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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 08:14 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--9月28日

新股申购：

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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

10/10 深 永大集团 002622 不超过3,800 -- -- 广发证券 10/13

10/10 深 紫光华宇 300271 不超过1,850 -- -- 国信证券 10/13

*10/17 深 金磊股份 002624 不超过2,500 -- -- 国信证券 10/20

新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

9/28 沪 长城汽车 (601633.SS) 24,424.3 13.00 14.94 国泰君安

*9/29 沪 丰林集团 (601996.SS) 4,692 14.00 29.17 恒泰证券

*9/29 深 巨龙管业 (002619.SZ) 1,882 16.15 34.36 长城证券

*9/29 深 瑞和股份 (002620.SZ) 1,600 30.00 40.00 太平洋证券

*9/29 深 大连三垒 (002621.SZ) 2,003 24.00 36.92 平安证券

-- 深 亚 玛 顿 002623 -- 38.00 28.36 中投证券 9/29

-- 沪 中国水电 601669 -- 4.50-4.80 15-16 中信建投 9/30

中银国际

-- 深 联建光电 300269 -- 20.00 38.31 东方证券 9/30

-- 深 中威电子 300270 -- 35.00 42.68 国信证券 9/30

注: 1. 本表包括新股发行及上市.

2. *代表新增内容.(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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