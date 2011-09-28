《中国报摘》--金融时报9月28日

--中国国务院总理温家宝在全国节能减排工作电视电话会议上称,当前节能减排形势还相当严峻,要积极推进资源税费和环境税费改革,调整进出口税收政策,遏制高耗能、高排放产品出口.

--记者调查文章称,民间借贷的活跃已在一定程度上挤压了正规金融的发展空间,也影响了金融宏观调控,导致城乡居民大量闲置资金以现金形式流出银行体系.