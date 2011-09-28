《中国报摘》--金融时报9月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国国务院总理温家宝在全国节能减排工作电视电话会议上称,当前节能减排形势还相当严峻,要积极推进资源税费和环境税费改革,调整进出口税收政策,遏制高耗能、高排放产品出口.
* 其他:
--记者调查文章称,民间借贷的活跃已在一定程度上挤压了正规金融的发展空间,也影响了金融宏观调控,导致城乡居民大量闲置资金以现金形式流出银行体系.
--中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员李健表示,今年四季度中国进出口增长预计将出现一定回落,不过由于前三个季度大幅增长已成定局,今年进出口所受的冲击可能不会很大.(完)
--整理 邵晓忆; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。