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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 08:10 BJT

《中国报摘》--金融时报9月28日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝在全国节能减排工作电视电话会议上称,当前节能减排形势还相当严峻,要积极推进资源税费和环境税费改革,调整进出口税收政策,遏制高耗能、高排放产品出口.

* 其他:

--记者调查文章称,民间借贷的活跃已在一定程度上挤压了正规金融的发展空间,也影响了金融宏观调控,导致城乡居民大量闲置资金以现金形式流出银行体系.

--中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员李健表示,今年四季度中国进出口增长预计将出现一定回落,不过由于前三个季度大幅增长已成定局,今年进出口所受的冲击可能不会很大.(完)

--整理 邵晓忆; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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