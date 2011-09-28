《中国报摘》--中国证券报9月28日

* 头版头条:

--国务院召开全国节能减排工作电视电话会议,国务院总理温家宝称,全面落实节能减排综合性工作方案,建设资源节约型、环境友好型社会.

* 其他:

--工信部原材料工业司副司长袁隆华透露,由工信部牵头制订的石化业"十二五"(2011-2015年)规划预计10月发布,重点支持石化行业信息化建设与技术改造.此外,钢铁、有色金属、建材等行业规划亦在制订中.

--保监会发文规范互联网保险业务,将自2012年1月1日起实施.规定须为全国性的代理公司和经纪公司,方可从事互联网保险业务.

--深交所表示,部分上市公司拟从10月下旬起试点信息披露"直通车"制度.在这种披露模式下,上市公司信息披露无需经深交所事前审核,深交所并计划在试点後逐步扩大至所有上市公司的所有公告均采取直通式披露.

--"欧元之父"诺贝尔经济学奖得主罗伯特・蒙代尔表示,指责中国是"汇率操纵国"没有道理;从长期看,人民币必将成为重要的国际货币之一,目前可考虑将外储在全球范围内进行直接投资.

--环保部近日就就混合动力汽车排放的相关测量标准徵求意见.该标准适用于装用点燃式发动机或压燃式发动机最大设计车速大于或等于50km/h的轻型混合动力汽车,还规定了轻型混合动力电动汽车的型式核准要求、生产一致性和在用车符合性的检查和判定方法.

--光大永明人寿宣布,旗下子公司光大永明资产管理股份有限公司日前获得监管部门筹建批准,预计年内可正式开业.

--中信泰富特钢集团市场管理部部长刘建军预计,中国特钢行业"十二五"将迎来快速上升期,至少达到10%的增速,将高于行业增速一倍以上.

--继中国建筑(601668.SS)、中煤能源(601898.SS)等之後,又有一家央企--宝钢集团斥资约1亿元人民币,出手增持宝钢股份(600019.SS)2,000万股,约占公司已发行总股份的0.11%.

--停牌近三个月的轻纺城(600790.SS)公布重组预案.公司拟收购第一大股东开发公司持有的东升路市场和北联市场资产及相应的预收租金、保证金等款项,资产预估值约为22.30亿元人民币.(完)

--整理 曾菱; 审校 曾祥进