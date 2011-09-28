版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 08:21 BJT

〔东京汇市〕欧元守住涨幅,後市存在诸多风险

* 欧元持稳,市场波动走势暂歇

* 美股尾盘回落,有报导称欧盟围绕希腊救助计划问题出现分歧

* 部分欧盟国家议会将就EFSF举行投票,贝南克将发表讲话

路透悉尼9月28日电---欧元周三在亚洲早盘对此前涨幅进行整理,因投资者仍寄望欧洲领导人在一项重要债务协议方面取得进展,不过目前情况仍未公开,但美股涨势在尾盘回落,或预示今日走势震荡.

欧元兑美元EUR=盘旋在1.3580,隔夜市场一度高见1.3665.欧元本月迄今跌幅为5.5%,但已脱离周一所及八个月低位1.3360.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐