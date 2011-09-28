〔东京汇市〕欧元守住涨幅,後市存在诸多风险

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元持稳,市场波动走势暂歇
* 美股尾盘回落,有报导称欧盟围绕希腊救助计划问题出现分歧
* 部分欧盟国家议会将就EFSF举行投票,贝南克将发表讲话
路透悉尼9月28日电---欧元周三在亚洲早盘对此前涨幅进行整理,因投资者仍寄望欧洲领导人在一项重要债务协议方面取得进展,不过目前情况仍未公开,但美股涨势在尾盘回落,或预示今日走势震荡.
欧元兑美元EUR=盘旋在1.3580,隔夜市场一度高见1.3665.欧元本月迄今跌幅为5.5%,但已脱离周一所及八个月低位1.3360.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。