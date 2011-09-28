《市场热谈》瑞银缩减投行业务,世界一流银行之梦渐行渐远

记者 Douwe Miedema/Steve Slater

路透伦敦9月27日电---瑞银集团(UBS)UBSN.VX将大幅缩减投行业务,此前该行放弃了成为全球主要银行的雄心壮志,而选择侧重于核心的财富管理客户.

瑞银采用的是过去20年来这个行业特有的"一站式服务"运营模式,因此那些企业和对冲基金部门的优质客户,有可能被一些不像瑞银那样受到风险和资金成本升高拖累的最大竞争对手摘走.

瑞银按计划将于11月公布瘦身计划,表示希望提高可靠回报并降低业务复杂度.眼下该行正力求弥补此前流氓交易员丑闻所产生的23亿美元亏损.

一些业内人士认为,瑞银的收缩计划将导致其迅速丧失关键的生存技能.

"以前没人这麽做过,没有人照这样缩减过投行业务,也没人知道会对其他业务产生什麽连锁效应,"Mediobanca银行业分析师Chris Wheeler说.

监管当局在迫使银行业大幅削减业务风险,但像摩根大通(JPM.N)和高盛(GS.N)这样从危机中强力脱身的银行,从未放弃过对英雄榜首座的追逐.

在之前管理层的领导下,瑞银通过1995年收购伦敦商业银行华宝(S.G. Warbug Plc)和1997年收购美国投行Dillon, Read & Co.,建立起自己的投行业务.但该行目前正在扭转这一策略,而专注于财富管理部门,满足核心富裕客户的需求.

今年迄今,瑞银在全球并购交易排行榜中位居第九,领头的分别是高盛、摩根大通和摩根士丹利(MS.N).而瑞银在其一直积极扩张的亚洲地区,仍坐稳第三把交椅.

瑞银强调仍坚持"综合性银行"(integrated bank)这种业务模式,将投行和面向富裕客户的私人银行业务结合起来,不过投行部门业务将会收缩,转而着重发展财富管理部门.

"我认为瑞银没有要在规模大小方面跻身前五名的野心,"该行新任首席执行官Sergio Ermotti周六说."我们的抱负是在某些产品领域排进前三."