〔中国个股〕宝钢集团斥资1亿元增持宝钢股份,未来一年内拟继续增持

路透上海9月28日电---中国最大钢铁公司之一宝钢股份(600019.SS)周三公告称,宝钢集团上日斥资约1亿元人民币增持该公司股份2,000万股,约占公司已发行总股份的0.11%,并表示拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)以自身名义,继续在二级市场增持该公司股份.

公告显示,本次增持前,宝钢集团直接持有宝钢股份129.54亿股,约占其已发行总股份的73.97%,增持後宝钢集团直接持有公司的股份数量为129.74亿股,约占其已发行总股份的74.08%.

宝钢集团未来一年累计增持比例不超过宝钢股份已发行总股份的2%(含本次已增持股份).宝钢集团承诺,在增持期间及法定期限内不减持公司股份.

宝钢股份上半年净利润同比下降36.9%,至50.79亿元,略低于分析师此前预期;每股收益0.29元.[ID:nCN1933301]

宝钢股份周二收报5.12元,过去一个月下跌5.535%.(完)

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