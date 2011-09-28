《全球主要国家债券发行预告》--9月28日-10月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月28日(三)
法兰克福--德国标售约60亿欧元、2016年10月14日到期的五年期公债(Bobl).
罗马--意大利财政部标售2019年9月15日到期的欧元区指数挂勾固息债券(BTPei),认购截至0900GMT.
华盛顿--美国财政部标售五年期公债.
9月29日(四)
罗马--意大利财政部标售固息债券(BTP)及欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂勾浮息债券(CCTeu),认购截至0900GMT.
华盛顿--美国财政部标售七年期公债.
9月30日(五)
主要国家暂无发债计画.
10月3日(一)
主要国家暂无发债计画.
10月4日(二)
东京--日本标售10年期公债(0130).
伦敦--英国标售票息为3.75%、2021年到期的公债.
10月5日(三)
法兰克福--德国标售约120亿欧元票息为0.75%、2013年9月13日到期的联邦债券.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。