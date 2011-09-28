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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 08:28 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月28日-10月5日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月28日(三)

法兰克福--德国标售约60亿欧元、2016年10月14日到期的五年期公债(Bobl).

罗马--意大利财政部标售2019年9月15日到期的欧元区指数挂勾固息债券(BTPei),认购截至0900GMT.

华盛顿--美国财政部标售五年期公债.

9月29日(四)

罗马--意大利财政部标售固息债券(BTP)及欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂勾浮息债券(CCTeu),认购截至0900GMT.

华盛顿--美国财政部标售七年期公债.

9月30日(五)

主要国家暂无发债计画.

10月3日(一)

主要国家暂无发债计画.

10月4日(二)

东京--日本标售10年期公债(0130).

伦敦--英国标售票息为3.75%、2021年到期的公债.

10月5日(三)

法兰克福--德国标售约120亿欧元票息为0.75%、2013年9月13日到期的联邦债券.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

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