〔中国证券〕深交所逾百上市公司部分公告无需事前审核,10月下旬起试点

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月28日电---中国深圳证券交易所发布通知称,10月下旬起,155家上市公司的部分公告将试点信息披露"直通车",即一些业务复杂程度相对较低、不需停牌的公告类别,可通过该所技术平台直接提交给指定披露媒体,而无须经交易所事前审核.
上述公司来自主板、中小板、创业板三个板块,考核标准为最近一年信息披露考核优秀.具体包括万科(000002.SZ)、招商地产000024.SZ等.
中国证券报周三引述深交所相关负责人表示,"直通车"制度将强化上市公司信息披露的市场化约束机制,强化其披露责任.另外,投资者获取信息渠道的变化亦推动着信息披露方式变革.
2010年度信息披露的考核结果显示,纳入深交所2010年度考核范围的1,168家公司的优秀率为13%,良好率为69%.(完)
参看详情,可点选深圳证券交易所网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。