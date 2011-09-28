〔中国证券〕深交所逾百上市公司部分公告无需事前审核,10月下旬起试点

路透上海9月28日电---中国深圳证券交易所发布通知称,10月下旬起,155家上市公司的部分公告将试点信息披露"直通车",即一些业务复杂程度相对较低、不需停牌的公告类别,可通过该所技术平台直接提交给指定披露媒体,而无须经交易所事前审核.

上述公司来自主板、中小板、创业板三个板块,考核标准为最近一年信息披露考核优秀.具体包括万科(000002.SZ)、招商地产000024.SZ等.

中国证券报周三引述深交所相关负责人表示,"直通车"制度将强化上市公司信息披露的市场化约束机制,强化其披露责任.另外,投资者获取信息渠道的变化亦推动着信息披露方式变革.

2010年度信息披露的考核结果显示,纳入深交所2010年度考核范围的1,168家公司的优秀率为13%,良好率为69%.(完)

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