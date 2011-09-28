《新兴市场重要经济事件预告》--9月28日-10月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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9月28日(三)
曼谷--泰国财政部公布最新季度经济成长预估(0600).
首尔--韩国企划财政部长官朴宰完会晤中国国家发展和改革委员会主任张平,讨论一系列全球及双边经济议题(0530).
新德里--印度财长慕克吉主持高级官员会议,评估企业及行业领袖对改善经济建议的进展.
新德里--印度央行副总裁Subir Gokarn在一次活动上讲话(0330).
伊斯坦布尔--土耳其总理埃尔多安(Tayyip Erdogan)、副总理Minister Ali Babacan和央行总裁Erdem Basci出席伊斯坦布尔金融峰会.
海牙--肯尼亚财长Uhuru Kenyatta就该国选举後出现的暴力事件,在国际刑事法庭出庭作证(1230).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)对毛里塔尼亚和几内亚进行贸易政策评估(至9月30日).
卢布尔雅那--斯洛文尼亚财长France Krizanic在一次财政政策经济会议上发表讲话(0700).
华沙--波兰财长Jacek Rostowski会见反对党民主左派联盟(SLD)领袖Grzegorz Napieralski,讨论经济问题.
塔林--爱沙尼亚总理Andrus Ansip向议会陈述2012年度预算案.
地拉那--阿尔巴尼亚央行举行议息会议.
坎昆--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在金融包容性联盟(Alliance for Financial Inclusion)组织的会议发表主旨演讲(1400).
布宜诺斯艾利斯--阿根廷经济部长Amado Boudou向国会提交2012年度预算案.
9月29日(四)
首尔--韩国央行公布货币政策报告(0500).
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行议息会议.
台北--台湾中央银行第三季理监事会议(0900).
塔林--爱沙尼亚议会对扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)的协议进行二读和最终投票.
布达佩斯--匈牙利经济学家与央行总裁Andras Simor举行会议(至9月30日).
蒙得维的亚--乌拉圭央行货币政策委员会召开议息会议.
9月30日(五)
菲律宾马卡迪--菲律宾央行总裁泰谭柯召开经济简布会.
布拉格--捷克央行公布9月22日会议记录.
日内瓦--世界贸易组织争端解决机构会议--特别会期.
10月2日(日)
多哈--卡塔尔财长Youssef Hussain Kamal为中东及北非(MENA)投资管理论坛举行开幕式.
匈牙利塞格德--匈牙利经济学家年度会议.
10月3日(一)
巴塞尔--金融稳定委员会(FSB)会议,最终敲定对全球大银行徵收资本附加费以及救助困难银行的危机解决框架.
卢森堡---欧元集团会议.
墨西哥市--墨西哥央行宣布对未来几年增长和通胀预估的月度银行家调查结果(1400).
10月4日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至10月5日).
布达佩斯--匈牙利央行举行会议,无利率决定公布.
卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
10月5日(三)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最後一日).
明斯克--国际货币基金组织(IMF)代表团访问白俄罗斯,讨论进一步援助事宜(至10月17日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。