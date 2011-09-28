〔中国经济〕上半年部分污染物排放量与目标差距很大--环保部长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月28日电---中国环境保护部部长周生贤表示,今年上半年部分污染物减排效果未达预期,氨氮和氮氧化物排放量与年度计划减排目标和"十二五"(2011-2015年)规划目标差距很大.
人民日报周三援引他在全国节能减排电视电话会议的发言称,上半年化学需氧量、二氧化硫排放量继续下降,但氨氮排放量仅下降0.73%,氮氧化物排放量反而上升6.17%.
"'十二五'时期,我国经济仍将保持较快发展,能源资源消耗总量继续增长."周生贤并指出,这期间要在消化增量的基础上,化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%,氨氮、氮氧化物排放分别减少10%,绝对削减量占排放基数30%左右.
报导称,环保部将强化目标责任,加大问责力度,分解总量指标,尽快落实减排任务,并继续推进结构减排、工程减排和管理减排,严格环评审批.
中国"十二五"节能减排方案于9月初颁布,明确期内实现节约能源6.7亿吨标准煤,提高服务和战略性新兴产业在国民经济中比重;同时深化资源性产品价格改革,并提高高耗能、高排放行业贷款门槛.[ID:nCN1951827] (完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。