〔中国经济〕上半年部分污染物排放量与目标差距很大--环保部长

路透北京9月28日电---中国环境保护部部长周生贤表示,今年上半年部分污染物减排效果未达预期,氨氮和氮氧化物排放量与年度计划减排目标和"十二五"(2011-2015年)规划目标差距很大.

人民日报周三援引他在全国节能减排电视电话会议的发言称,上半年化学需氧量、二氧化硫排放量继续下降,但氨氮排放量仅下降0.73%,氮氧化物排放量反而上升6.17%.

"'十二五'时期,我国经济仍将保持较快发展,能源资源消耗总量继续增长."周生贤并指出,这期间要在消化增量的基础上,化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%,氨氮、氮氧化物排放分别减少10%,绝对削减量占排放基数30%左右.

报导称,环保部将强化目标责任,加大问责力度,分解总量指标,尽快落实减排任务,并继续推进结构减排、工程减排和管理减排,严格环评审批.

中国"十二五"节能减排方案于9月初颁布,明确期内实现节约能源6.7亿吨标准煤,提高服务和战略性新兴产业在国民经济中比重;同时深化资源性产品价格改革,并提高高耗能、高排放行业贷款门槛.[ID:nCN1951827] (完)