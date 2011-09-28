〔日本热股〕日本烟草大涨,此前执政党高层建议政府全部出售所持股权

路透东京9月28日电---日本烟草(2914.T)周三大涨6%,此前民主党政调会长前原诚司呼吁政府全部出售持有的该公司50%股权,为灾後重建筹资.

日本政府和执政党民主党周二达成协议,动用7兆(万亿)日圆非税收收入,超过先前拟议的5万亿日圆,主要通过削减其他支出和出售日本烟草和东京地铁的政府股份来实现.

出售日本烟草股权将分两个阶段,未来五年内政府持有的股权将从50%降至三分之一.在进行必要的立法变动後,剩馀股份将在下一个五年出售.

媒体报导称,前原诚司还呼吁政府出售持有的能源公司股权.

日本烟草股价上涨6%至389,000日圆.(完)