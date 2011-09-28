《中国报摘》--其他报纸重要消息9月28日(I)

**上海证券报**

--中国住建部、发改委、工信部、国土部、商务部五部门联合发文,将建材下乡试点扩大至北京、天津、山东、重庆和宁夏五地,继续推动水泥下乡并推广使用散装水泥,给水泥产业特别是京津鲁渝宁五地水泥企业带来额外发展契机.

--商务部机电和科技产业司副司长支陆逊称,2010年以来中国汽车及零部件出口开始呈现快速增长,今年1-7月汽车及零部件出口228.6亿美元,同比增长33.3%,其中整车出口46.5万辆,同比增长53.3%.

--洪城水业(600461.SS)披露,公司拟在中国债券市场公开发行金额不超过6亿元人民币的公司债券,期限不超过10年.募集资金拟用于置换银行贷款,优化公司债务结构或补充流动资金.

--由新华社经济参考报仕邦人力资源研究院发布的人力资源指数显示,今年上半年,在中国15个城市的四个重点行业中,工资涨幅输给了物价涨幅,多数地方实际工资呈下降态势.

--中工国际(002051.SZ)披露,公司近日与安哥拉教育部签署三个项目合同,金额合计2.4亿美元,约合人民币15.3亿元,占公司去年收入的30.26%.

**人民日报**

--中国环境保护部部长周生贤在全国节能减排电视电话会议上称,今年上半年氨氮排放量仅下降0.73%,氮氧化物排放量反而上升6.17%,与年度计划减排目标和"十二五"(2011-2015年)规划确定的目标差距很大.

--京东方(000725.SZ)(200725.SZ)第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线周二量产,打破了国外对内地40英寸以上液晶屏的绝对垄断,由此中国实现从1.8英寸到55英寸全系列液晶面板的国产化.

**21世纪经济报 道**

--老牌财产保险公司--永安保险启动五年上市计划.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曾菱/邵晓忆; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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