〔中国能源〕石化业"十二五"规划料下月发布,发展高端产品为核心

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月28日电---中国证券报周三报导,石化业"十二五"(2011-2015年)规划预计10月发布,核心是结构调整,发展高端石化产品,实现石化行业由大变强.期间,该行业年均增长速度将保持在10%以上.
报导引述业内人士表示,目前石化行业存在的问题是传统石化产品总产能明显超过需求,而下游新型化工材料和精细化学品领域高端产品短缺,相关产品需要进口.行业产品供应已由"整体数量短缺"转变为"结构性短缺".
而中国石油和化学工业联合会(CPCIA)日前发布的发展指南已提出,"十二五"期间要积极发展氟硅材料、特种橡胶和热塑性弹性体、聚氨酯等化工新材料;加快研制高性能、节能环保的电子化学品等高端专用化学品;积极开发高性能锂离子电池和光伏电池材料.
权威人士并透露,至"十二五"末,石化行业总产值将达16万亿元人民币,其中精细和专用化学品率将提高到45%以上,销售收入过千亿元企业将超过15家.
报导并援引工信部原材料工业司副司长袁隆华称,石化业"十二五"规划将重点支持石化行业信息化建设与技术改造.该部正抓紧制订钢铁、有色金属、建材等七个行业的"十二五"发展规划.
中国石油化工联合会常务副会长李寿生此前曾表示,2011年国内石化业面临着产能过剩、通胀压力增大及节能减排等新形势.该协会还预估,今年国内石油化工行业价格总水平涨幅为10%,成品油价格涨幅约6%,表观原油消费量和成品油消费量增速料将低于去年.[ID:nCN1573129](完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。