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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 09:10 BJT

〔中国股市〕周二融资买入较前日增约15%,上海汽车交易活跃

路透北京9月28日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周二融资买入额为

126,857万元人民币,较上交易日增加15.6%.标的证券上海汽车(600104.SS)融资买入额

达11,110万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,144,299 79,823 13,704

深圳证券交易所 1,307,322 47,034 14,645(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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