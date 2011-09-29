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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 09:03 BJT

〔中国股市〕周三融资买入较前日减约24%,中信证券交易活跃

路透北京9月29日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周三融资买入额为

96,296万元人民币,较上交易日减少24.1%.标的证券中信证券(600030.SS)融资买入额

达6,529万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,128,520 58,990 13,866

深圳证券交易所 1,300,158 37,306 12,951(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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