〔全球金市〕金价在亚洲市场下跌,因投资者涌入美元避险

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月28日电---金价周三在亚洲市场下跌,因对欧洲国家称计划重整该地区银行业者资本的承诺仍有怀疑,促使投资者涌入美元寻求避险.昨日金价出现五个交易日以来的首次上涨.
0030GMT,现货金XAU=下滑0.5%至每盎司1,641.19美元,六个交易日内第五次下跌.
美国期金GCcv1走低0.5%至1,643.90,不过料可实现连续第12个季度上涨.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。