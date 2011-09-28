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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 08:59 BJT

〔全球金市〕金价在亚洲市场下跌,因投资者涌入美元避险

路透新加坡9月28日电---金价周三在亚洲市场下跌,因对欧洲国家称计划重整该地区银行业者资本的承诺仍有怀疑,促使投资者涌入美元寻求避险.昨日金价出现五个交易日以来的首次上涨.

0030GMT,现货金XAU=下滑0.5%至每盎司1,641.19美元,六个交易日内第五次下跌.

美国期金GCcv1走低0.5%至1,643.90,不过料可实现连续第12个季度上涨.

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