〔中国外汇〕外储买美债是不错选择,可考虑全球直接投资--经济学家蒙代尔

路透上海9月28日电---中国证券报周三引述诺贝尔经济学奖获得者、"欧元之父"罗伯特.蒙代尔称,中国将外汇储备用于购买美债"是个不错的选择".另外,目前并非将资金投入境外股市的好时机,中国可考虑将外储在全球范围内进行直接投资.

蒙代尔称,"如果让我来分配中国的外汇储备,1/3会用来购买美债.德国国债也可以放心购买,因为德国债务违约的机率非常小."

中国目前拥有3.2万亿美元外汇储备.而美国财政部近日公布,中国今年7月份持有美国国债1.1735万亿美元,比6月份的1.1655万亿美元增持了80亿美元,这已是中国连续第四个月增持美债,并且是连续14个月稳定在1万亿美元以上.

对于备受关注另一焦点--人民币,蒙代尔认为,人民币"早晚都会成为重要的国际货币",但这一进程不会太快.另外,指责中国是"汇率操纵国"没有道理,因为中国早在2005年就进行了汇率机制改革,2008年後更是对外汇市场鲜有干预.

蒙代尔并称,解决欧债危机问题需要各方合力.首先,欧洲各经济体可以减少养老基金规模,并将资金集中到一家银行,由该银行作为主体购买需要重组的债务;其次欧洲金融稳定基金(EFSF)有必要成为欧元区的政府债券;再次欧洲各经济体需要分别实施紧缩的财政管理措施;最後如有必要,应向国际货币基金组织(IMF)和中国求助.

他强调说,德国和法国的资金状况使其完全有能力救助西班牙、葡萄牙和希腊等南欧经济体,只有意大利是例外,意大利的问题需要自己解决,对于不断深化的欧债危机而言,可能成为一个大问题.(完)