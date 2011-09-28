〔中国新股〕长城汽车A股首日上市开盘报12.8元,跌破发行价

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月28日电---已在港股上市的中国长城汽车(601633.SS)回归A股,周三首日上市开盘价为12.80元人民币,较发行价跌1.5%.
是次长城汽车A股IPO发行约3.04亿股,发行价格为13元/股,对应的市盈率为14.94倍.
沪市近日迎来新股密集发行,资金面承受较大压力.大型综合建设集团--中国水利水电建设股份有限公司将于今日确定最终发行价格,该公司拟募资额至多144亿元,将成为今年以来A股最大规模IPO.
长城汽车H股(2333.HK)今早开盘则持平于9.25港元,过去一个月累计下跌0.94%.
长城汽车是国内主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商.2010年公司SUV销量为13.7万辆,市场占有率为11.3%,重新问鼎SUV销量第一位.是次募资将用于七项汽车核心零部件生产项目.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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