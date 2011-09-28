《外汇动态》美元和欧元兑日圆双双下跌,受日本出口商卖单拖累

欧元兑日圆EURJPY=下滑0.2%至104.001日圆,交易商亦称有与外国债券赎回或票息支付相关的欧元卖单.这对欧元兑美元的走势几无影响,欧元兑美元EUR=现持稳于1.3580美元,卖单陆续在1.3620-50区域和1.3710,1.3670-80区域浮现上档停止单.(完)