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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 09:39 BJT

《外汇动态》美元和欧元兑日圆双双下跌,受日本出口商卖单拖累

0114GMT--美元和欧元兑日圆双双下跌,因日本出口商要赶在上半财年结束之前完成交易,汽车制造商作为最大卖家尤其引人注目.

美元JPY=目前下跌0.3%至76.57日圆,距离8月所及纪录低位75.94不远.

交易商称,76.50下方浮现大量买单,75.95下方有停止单,更多买单挂在75.50下方.

欧元兑日圆EURJPY=下滑0.2%至104.001日圆,交易商亦称有与外国债券赎回或票息支付相关的欧元卖单.这对欧元兑美元的走势几无影响,欧元兑美元EUR=现持稳于1.3580美元,卖单陆续在1.3620-50区域和1.3710,1.3670-80区域浮现上档停止单.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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