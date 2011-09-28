〔美国个股〕尚德电力预计2015年中国将成全球最大光伏市场--董事长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透无锡9月28日电---全球最大的太阳能晶硅组件生产商--无锡尚德STP.N董事长兼首席执行官(CEO)施正荣周三称,2015年中国将是全球最大的光伏市场.
他在一行业研讨会上说,"未来几年,中国、美国和印度将崛起成为世界主要的光伏市场."
目前全球主要的光伏市场集中在欧洲,包括德国、意大利为目前全球第一和第二大光伏市场.
尚德电力STP.N稍早宣布,其四期工程正式投产,产能为600MW(兆瓦),公司今年底前将实现2.4GW(吉瓦)的晶硅电池和组件生产能力.[ID:nCN1991979]
中国已是全球最大的光伏电池生产国,包括晶澳(JASO.O)、无锡尚德、英利(YGE.N)及常州天合光能(TSL.N)等均跻身全球大厂之列.(完)
--发稿 林琦; 撰写 周晓峰; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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