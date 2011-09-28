〔全球油料作物〕中国2011/12年度将增加豆油和棕榈油进口--油世界

路透汉堡9月27日电---中国在2011/12年度将再次大幅增加豆油、棕榈油和大豆进口.国内油籽产量不足,需求却快速增长,导致供不应求.

"中国对油籽进口的依赖程度正在达到警戒水平,"总部位于汉堡的油籽行业刊物油世界称.

油世界预测,中国2011年10月/2012年9月的豆油进口量将从2010/2011年度的151万吨增至156万吨,棕榈油进口则将从606万吨增至667万吨.

该刊物还称,中国的经济成长,人口增多,以及民众收入上升令肉类消费也提高,均继续推动需求上升.

油世界强调指出,中国国内的食用油生产增长不足以满足需求,尽管国内产量达到纪录高位.

油世界预测,中国2011/12年度的大豆进口将从上年度的5,310万吨增至5,830万吨.

这将令中国2011/12年度的大豆压榨量增加400万吨至5,670万吨的纪录高位.

中国2011/12年度的豆油产量因此将从上年度的937万吨升至1,003万吨.

但油世界指出,这仍将远低于中国对2011/12年度豆油消费量的预测值1,150万吨.

该刊物还补充称,收成不佳还意味着,中国2011/12年度的菜籽油产量将从上年度的479万吨降至465万吨.(完)