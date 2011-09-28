《美国FED焦点》经济前景黯淡,美联储保持警惕--官员

* 美联储准备好采取更多行动--洛克哈特

* 经济濒临收缩--美联储经济学家

* 美联储再平衡资产组合可能有反作用--费希尔

路透佛州杰克逊维尔9月27日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)两名高官周二对美国经济的疲弱状况发出警告,但他们对于美联储在进一步刺激经济成长方面应该使出多大力道却看法分歧.

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示,美国经济面临的风险升高,并暗示他对采取进一步行动持开放态度.但他警告称,不一定会采取此类行动.外界认为洛克哈特在美联储中是重视就业的"鸽派".