《美国FED焦点》经济前景黯淡,美联储保持警惕--官员

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 美联储准备好采取更多行动--洛克哈特
* 经济濒临收缩--美联储经济学家
* 美联储再平衡资产组合可能有反作用--费希尔
路透佛州杰克逊维尔9月27日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)两名高官周二对美国经济的疲弱状况发出警告,但他们对于美联储在进一步刺激经济成长方面应该使出多大力道却看法分歧.
亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示,美国经济面临的风险升高,并暗示他对采取进一步行动持开放态度.但他警告称,不一定会采取此类行动.外界认为洛克哈特在美联储中是重视就业的"鸽派".
与此同时,达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发出警告,称宽松政策可能产生反作用并恶化就业与经济成长前景,尽管他说美国经济正在趋向"失速"状态.费希尔明确表示,美联储还有充足的手段来帮助经济,但应该谨慎使用.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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