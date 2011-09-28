〔中国热股〕申通地铁早盘一度跌逾4%,昨日上海发生地铁列车追尾事故

路透上海9月28日电---中国地铁运营商--申通地铁(600834.SS)周三早盘股价一度跌逾4%.昨日上海发生地铁列车追尾事故.

北京时间9:50,申通地铁报8.67元人民币,跌0.08元,或0.91%,跌幅明显收窄.

中国上海地铁官方微博周二称,下午因10号线新天地站设备故障,两列车在豫园至老西门下行区间发生追尾.

上海证券报周三报导称,昨日发生的10号线地铁两车追尾事故伤员人数达271人,无危重伤员.事故起因与地铁信号系统承包方--卡斯柯公司有关.报导并称,10号线地铁的运营维护由申通集团旗下控股公司--上海地铁第一运营公司直接负责,与上市公司申通地铁无关.[ID:nCN1991449](完)