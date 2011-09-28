〔中国热股〕申通地铁早盘一度跌逾4%,昨日上海发生地铁列车追尾事故

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月28日电---中国地铁运营商--申通地铁(600834.SS)周三早盘股价一度跌逾4%.昨日上海发生地铁列车追尾事故.
北京时间9:50,申通地铁报8.67元人民币,跌0.08元,或0.91%,跌幅明显收窄.
中国上海地铁官方微博周二称,下午因10号线新天地站设备故障,两列车在豫园至老西门下行区间发生追尾.
上海证券报周三报导称,昨日发生的10号线地铁两车追尾事故伤员人数达271人,无危重伤员.事故起因与地铁信号系统承包方--卡斯柯公司有关.报导并称,10号线地铁的运营维护由申通集团旗下控股公司--上海地铁第一运营公司直接负责,与上市公司申通地铁无关.[ID:nCN1991449](完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。