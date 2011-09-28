《中国新债》财政部计划四季度再发50年国债,或在11月招标--消息人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海9月28日电---三名消息人士透露,财政部计划四季度再发行一期50年期国债,具体招标日期可能将安排在11月.
这将是今年第二期50年期国债,今年首期300亿元人民币50年国债已于5月招标发行.
"财政部会议的主要内容包括,新一届承销团组建工作即将开展,...11月份将发行一期50年期品种",了解内情的一名消息人士称.
财政部于上周五召开了关于国债管理和发行计划的会议.
路透联络到财政部相关人士,他们对上述消息不予置评.
上述消息人士未透露是期国债的发行量. (完)
--发稿 曾菱; 审校 屈桂娟
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