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市场报道 | 2011年 9月 28日 星期三 09:57 BJT

《中国新债》财政部计划四季度再发50年国债,或在11月招标--消息人士

路透上海9月28日电---三名消息人士透露,财政部计划四季度再发行一期50年期国债,具体招标日期可能将安排在11月.

这将是今年第二期50年期国债,今年首期300亿元人民币50年国债已于5月招标发行.

"财政部会议的主要内容包括,新一届承销团组建工作即将开展,...11月份将发行一期50年期品种",了解内情的一名消息人士称.

财政部于上周五召开了关于国债管理和发行计划的会议.

路透联络到财政部相关人士,他们对上述消息不予置评.

上述消息人士未透露是期国债的发行量. (完)

--发稿 曾菱; 审校 屈桂娟

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