〔中国新股〕长城汽车A股首秀破发後跌幅再扩大,因估值偏高且大市不佳(更新版)

(新增分析师评论、更新股价表现和更多背景)

* 首日上市跌破发行价

* 跌幅一度扩大至7.6%

* 因估值偏高,未来成长性存疑

* 後续表现机会不大

路透北京9月28日电---中国长城汽车(601633.SS)回归A股首日上市即跌破发行价,早盘跌幅并一度扩大至7.6%,分析师认为长城汽车盘子较大,估值偏高,且汽车业景气状况不佳,破发在预料之中,预料後续表现机会也不太大.

北京时间10:31,长城汽车报12.55元人民币,较发行价13元下滑3.5%,盘中最低探至12.01元,其开盘价为12.8元.同期沪综指.ssec微涨0.44%,报2,425.562点.

"市场定价还是偏高;另外,大家对长城汽车未来的成长性还是抱有一定怀疑."东北证券汽车行业分析师刘立喜表示.

他指出,在长城汽车的三大主营业务中,SUV的销量增长上半年放缓,皮卡车的成长性不太强,轿车业务的时间比较短,因此对公司未来增长存疑.

"上汽A股的市值也就1,500-1,600亿元,长城的市值有400亿,这个市值比较起来还是偏高的."他对长城的长期合理估值在10元左右.

山西证券策略分析师杜亮亦表示,汽车业还面临成本上升毛利下滑的问题,从行业基本面来看,长城汽车股价难以得到支撑.

历经过去两年近50%和超过30%的高速增长,中国车市今年进入平缓增长.1-8月乘用车销售同比增长6.05%至921.83万辆.而此前实行的汽车优惠措施也逐步退出市场,节能汽车补贴政策将于今年9月30日结束,将成为影响9月汽车销售的重要因素.

另外,近期大盘股的密集发行也给大盘带来一定压力.大型综合建设集团--中国水利水电建设股份有限公司将于今日确定最终发行价格,该公司拟募资额至多144亿元,将成为今年以来A股最大规模IPO.

长城汽车H股(2333.HK)早盘亦跌0.54%,报9.2港元,过去一个月累计下跌0.94%.

长城汽车是国内主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商,2011年中期净利同比增长逾80%,至8.67亿元,因销量增加.[ID:nCH0069701]2010年公司SUV销量为13.7万辆,市场占有率为11.3%,重新问鼎SUV销量第一位.是次募资将用于七项汽车核心零部件生产项目.(完)