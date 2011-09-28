〔金属期市〕LME期铜下跌,因反弹走势丧失动能且美元持坚

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月28日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周三下跌1.5%,因上日的反弹走势丧失动能,且美元持坚使得大宗商品对于持有其他货币的投资者而言更为昂贵.
0100GMT,LME三个月期铜CMCU3回落至每吨7,482.75美元,上一交易日跟随大宗商品普遍反弹之势而跳涨4.5%.
上海期货交易所期铜主力12月合约SCFc3上涨0.5%,至每吨55,330元人民币(8,646.393美元),追赶伦敦隔夜涨势.该合约上日收高3.2%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。