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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 09:51 BJT

〔金属期市〕LME期铜下跌,因反弹走势丧失动能且美元持坚

路透上海9月28日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周三下跌1.5%,因上日的反弹走势丧失动能,且美元持坚使得大宗商品对于持有其他货币的投资者而言更为昂贵.

0100GMT,LME三个月期铜CMCU3回落至每吨7,482.75美元,上一交易日跟随大宗商品普遍反弹之势而跳涨4.5%.

上海期货交易所期铜主力12月合约SCFc3上涨0.5%,至每吨55,330元人民币(8,646.393美元),追赶伦敦隔夜涨势.该合约上日收高3.2%.

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