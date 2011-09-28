《热点透视》红色资本家参政未必不利中国政治转变

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 王丽鑫

路透香港9月27日电---中国共产党对于资本家变得越来越包容,这可能不是坏事.据广东的时代周报报导,共产党可能拔擢中国首富--企业家梁稳根进入中央委员会.当金钱和权力走得太近会对社会有风险.不过给予私营企业更高地位及鼓励创业,对中国好处甚多.

吸纳低调的梁稳根具有象征意义.据福布斯9月富豪排行榜,梁稳根净资产达93亿美元.共产党中央委员会现有200多名委员,多由领导干部和国有企业老总组成.民企应该发出更大声音.尽管政策向国有企业和外资企业倾斜,但据全国工商联,民营企业增长速度要快于其他经济部门,现已占到中国国内生产总值(GDP)的50%.

安抚富裕阶层是明智的.中国很多成功企业家已带着他们的才干和资本移至他处.据中国招商银行调查,可投资资产超过1,000万元人民币的中国人中,有27%已经移民.过去五年,以投资移民形式进入美国的中国人数,平均每年复合增长率高达73%.

企业家文化有很多值得中国领导层吸取的地方.中国过去十年一直由工程师出身的领导人带领,他们的倾向是搞建设.而商人通常更重视资本回报,能够帮助促进高质量增长.他们在提高效率方面更有经验,且私营行业比资本密集型的国有企业创造更多的就业.

裙带资本主义是最大的风险.有人会担心,梁稳根是在用金钱换权力,不过他能通过公开呼吁和批评,争取民营部门获得更好待遇,来消除这些疑虑.梁稳根进入中央委员会,至少使企业和政府的关系摆在桌面上.若处理得当,提任红色资本家可能给中国经济带来良性转变.(完)