〔全球油料作物〕乾旱天气令巴西大豆播种可能延迟,产量下滑风险升高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透汉堡9月27日电---总部位于汉堡的油籽行业刊物油世界周二表示,乾旱正威胁到巴西的大豆作物,令该国面临大豆播种延迟的风险.巴西是全球第二大的大豆生产国.
"2012年初的作物前景不乐观."油世界称,"单产下滑的风险升高."
天气预报机构周一指出,持续的乾旱天气已阻碍到巴西的大豆播种,尽管几场零星小雨或有助于加快播种速度.
油世界称,巴西主要大豆产区Mato Grosso, Mato Grosso do Sul以及Goias的农户原本计划在9月15日左右开始播种.
"但现在看来在9月底之前基本上不会种下什麽东西."
该刊物称,这种情形令巴西大豆作物季的开局"不利".
通常而言,大豆及早播种意味着能在12月到2月间提早开始收割,并使农户在4-5月雨季结束前有时间种植玉米或棉花等二季作物.
但播种推迟会令收割延後,从而降低了提前进行二季作物种植的机会.
油世界表示,若大豆种植延迟造成玉米播种顺延,将提高2012年度巴西玉米作物遭遇霜冻灾害的风险.
油世界目前仍维持对巴西2012年度大豆产量为7,330万吨的预期,2011年初产量为创纪录的7,530万吨.
"2012年初的产量降幅可能会更大."油世界补充道.(完)
--编译 徐文焰;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。