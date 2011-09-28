〔全球油料作物〕乾旱天气令巴西大豆播种可能延迟,产量下滑风险升高

路透汉堡9月27日电---总部位于汉堡的油籽行业刊物油世界周二表示,乾旱正威胁到巴西的大豆作物,令该国面临大豆播种延迟的风险.巴西是全球第二大的大豆生产国.

"2012年初的作物前景不乐观."油世界称,"单产下滑的风险升高."

天气预报机构周一指出,持续的乾旱天气已阻碍到巴西的大豆播种,尽管几场零星小雨或有助于加快播种速度.

油世界称,巴西主要大豆产区Mato Grosso, Mato Grosso do Sul以及Goias的农户原本计划在9月15日左右开始播种.

"但现在看来在9月底之前基本上不会种下什麽东西."

该刊物称,这种情形令巴西大豆作物季的开局"不利".

通常而言,大豆及早播种意味着能在12月到2月间提早开始收割,并使农户在4-5月雨季结束前有时间种植玉米或棉花等二季作物.

但播种推迟会令收割延後,从而降低了提前进行二季作物种植的机会.

油世界表示,若大豆种植延迟造成玉米播种顺延,将提高2012年度巴西玉米作物遭遇霜冻灾害的风险.

油世界目前仍维持对巴西2012年度大豆产量为7,330万吨的预期,2011年初产量为创纪录的7,530万吨.

"2012年初的产量降幅可能会更大."油世界补充道.(完)