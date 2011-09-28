《中国新债》财政部拟11月发行今年第二期50年国债(更新版)

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* 财政部计划发行今年第二期50年期国债--消息

* 拟在11月份招标发行--消息

* 保险需求稳定,但料利率将创新高--分析师

路透上海9月28日电---中国财政部计划四季度发行今年第二期50年超长期限国债.分析师认为,这基本符合50年期国债过往的发行频率,保险机构对其需求较为稳定,但考虑到今年以来市场环境欠佳,发行利率可能继续走高.

三名消息人士对路透表示,财政部于上周五召开关于国债管理和发行计划的会议,提到计划四季度再发行一期50年期国债,但未透露发行量.

"财政部会议的主要内容包括,新一届承销团组建工作即将开展,...11月份将发行一期50年期品种",了解内情的一名消息人士称.

路透联络到财政部相关人士,他们对上述消息不予置评.

这将是今年第二期50年期国债.首期300亿元人民币50年国债已于5月招标发行,票面利率4.48%,明显高于市场预期,保险业的需求意外遇冷,投标倍数仅1.38倍.[ID:nCN1062038]

"这个正常,每年都有几期(50年国债发行),需求还是有的,保险(公司)还会参与",国海证券固定收益分析师陈亮称.

但交易员认为,在持续收紧的货币政策影响下,目前流动性吃紧,金融机构资金链脆弱,市场利率高企,这样的超长期限国债品种虽有保险机构的稳定需求,发行利率也将水涨船高.

财政部自2009年开始首次发行50年期国债,当年仅于11月发行了一期200亿元,票面利率4.30%,投标倍数1.99倍.去年分别于5月和11月招标发行了两期50年国债,发行量均为280亿元,票面利率分别为4.03%和4.40%,投标倍数2.63倍和1.85倍.(完)