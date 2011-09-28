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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 10:05 BJT

〔中国新债〕中国建材将于10月10日发行30亿元中期票据,期限三年

路透上海9月28日电---中国建材股份有限公司(3323.HK)周三公告称,将于10月10日簿记建档发行30亿元

人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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中国建材 100 30 3 10/10簿记建档 交通银行 AAA 10/12 10/13

(3323.HK) 光大银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--整理 周晓峰; 审校 林高丽

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