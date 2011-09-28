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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 10:15 BJT

《外汇动态》美元/披索在菲律宾昨日休市後补跌;或下看200日移动均线

0152 GMT--美元兑菲律宾披索PHP=PDSP出现补跌行情,从技术面看可能进一步走低,料将下看200日移动均线切入位43.32.

美元兑披索报43.46,较周一收盘价跌0.9%.菲律宾金融市场周二因台风休市,当日美元兑其它日圆外亚币下滑,因美国投行与境外基金抛售美元.

不过,美元兑披索跌势料将有限,因对欧债危机解决措施的质疑可能促使投资者继续持有美元.

14日美元兑披索相对强弱指标跌至61.3,跌破70关口,表明并未出于超买区域.(完)

--编译 隋芬;审校 白云

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