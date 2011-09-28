〔企业并购〕澳洲竞争监管机构支持SABMiller竞购富仕达酿酒集团

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透悉尼9月28日电---澳洲竞争监管机构已裁定支持酿造业巨头SABMillerSAB.L以100亿美元收购澳洲富仕达酿酒集团FGL.AX,称其将不反对该交易.
澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)周三在声明中称,并购不大可能明显削弱啤酒供应市场的竞争.
SABMiller和富仕达酿酒集团上周就优化後的报价达成协议,交易总值99亿澳元.(完)
--编译 王兴亚;审校 白云
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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