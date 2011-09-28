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市场报道 | 2011年 9月 28日 星期三 10:27 BJT

〔企业并购〕澳洲竞争监管机构支持SABMiller竞购富仕达酿酒集团

路透悉尼9月28日电---澳洲竞争监管机构已裁定支持酿造业巨头SABMillerSAB.L以100亿美元收购澳洲富仕达酿酒集团FGL.AX,称其将不反对该交易.

澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)周三在声明中称,并购不大可能明显削弱啤酒供应市场的竞争.

SABMiller和富仕达酿酒集团上周就优化後的报价达成协议,交易总值99亿澳元.(完)

--编译 王兴亚;审校 白云

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