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中国财经 | 2011年 9月 28日 星期三 10:13 BJT

〔中国新债〕厦门国贸10月10日将发行8亿元中期票据,期限三年

路透上海9月28日电---中国厦门国贸集团股份有限公司(600755.SS)周一公告称,将于10月10日簿记建档发行

8亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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厦门国贸 8 8 3 10/10簿记建档 农业银行 AA 10/12 10/13

(600755.SS)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--整理 周晓峰; 审校 林高丽

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