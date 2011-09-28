《中国报摘》--其他报纸重要消息9月28日(II)

**证券时报**

--TCL集团(000100.SZ)业绩预告,预计今年1-9月净利润同比增长约300-335%.集团董秘屠树毅表示,今年业绩增长迅速,是各业务稳步增长的结果.其中,多媒体业务实现扭亏为盈.

**东方早报**

--据悉,中国平安(601318.SS)有意在上海设立金融资产交易所,开展金融资产一对一交易.该交易所并未简单定位为证券交易所或商品交易所,而是力图发展为金融版的阿里巴巴或淘宝,成为各类金融资产交易的大市场.目前上述申请尚需获得相关主管部门批准.

**经济参考报**

--知情人士透露,目前至少有100家碳交易所(或碳交易平台)在建,或列入当地政府规划,遍及全国各区域、省市,甚至各区县.该说法亦得到来自财政部、中国社科院及碳金融咨询机构的多位专家认同.

--记者在新华经参仕邦人力资源指数发布会上获悉,在中国15个城市的四个行业中,虽然多数城市工资总额在提升,但扣除物价上涨因素後,实际上多数地方工资仍呈下降态势.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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