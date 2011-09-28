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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 10:18 BJT

〔中国新债〕广州港集团10月10日将发行10亿元中期票据,期限三年

路透上海9月28日电---中国广州港集团有限公司周三公告称,公司将于10月10日簿记建档发行10亿元人民币

中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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广州港集团 10 10 3 10/10簿记建档 工商银行 AAA 10/11 10/12

中国银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--整理 周晓峰; 审校 林高丽

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