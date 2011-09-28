版本:
中国
公司新闻(中文) | 2011年 9月 28日 星期三 10:45 BJT

〔企业并购〕日本索尼称已收购美国医疗设备公司Micronics

路透东京9月28日电---日本索尼(6758.T)周三表示,已收购美国医疗设备开发企业Micronics Inc,旨在推进自身研发及加快即时检验(Point-of-care)医疗服务的商业化.

索尼未具体说明这笔交易的金额.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

更多 公司新闻(中文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐