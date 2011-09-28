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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 10:38 BJT

〔中国新债〕深圳机场10月10日将发行1亿元短融,期限一年

路透上海9月28日电---中国深圳机场股份有限公司(000089.SZ)周三公告称,拟于10月10日簿记建档发行1亿元

人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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深圳机场 3 1 12 10/10簿记建档 浦发银行 AAA 10/12 10/13

(000089.SZ)

=============================================================================================(完)

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--整理 周晓峰; 审校 曾祥进

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