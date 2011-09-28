《Russell专栏》大宗商品重挫也许能解亚洲国家通胀难题

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 艾茂林/徐文焰

路透新加坡9月27日电---与西方国家形成鲜明对比的是,亚洲国家今年最关心怎样才能在不过分束缚经济增长的情况下遏制通胀攀升.

近期大宗商品价格大跌,或许正可成为解决亚洲经济体头疼之事的良药.商品跌价可以压低能源和制造业投入成本,令当局无需进一步收紧货币政策.

若中国和印度的通胀率在未来数月果然下滑,特别是若下滑速度比当前的要快,那麽就会对大宗商品需求和世界经济前景产生一些积极影响.

首先,通胀下滑为中国当局出台刺激措施来对抗发达国家经济放缓增添了一些弹药;其次,大宗商品价格下跌或者能够提升制造业利润,或者能够导致商品和服务降价,或者兼而有之.

中国居民消费价格指数(CPI)初步显露放缓迹象,8月增幅从7月的6.5%降至6.2%,不过还是远高于4%的目标,一年来都是如此.

产出者物价指数8月也下滑至7.3%,大宗商品价格下跌正是通过该指数体现最大影响.

汇丰控股编纂的中国9月采购经理人指数(PMI)显示,工业产出较上月整体萎缩.不过投入物价分项升至四个月最高位.

鉴于路透-Jefferies商品研究局指数(CRB)单是本月就骤跌11.5%,且目前比年初水平低了10%,不难想象大宗商品成本下降的影响将很快传递至制造商层面.

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