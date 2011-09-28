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债券 | 2011年 9月 28日 星期三 11:08 BJT

〔标题新闻〕芬兰国会金融委员会主席称,对希腊贷款恐难取得有效担保,但国会将支持EFSF扩权

注:1.芬兰国会金融委员会主席名为Kimmo Sasi,他也是芬兰最大党派--民族联合党的高级成员

2.EFSF为欧洲金融稳定机构的缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7KR2TF]

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