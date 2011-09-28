〔日本债市〕公债大多持平,收益率曲线小幅趋陡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月28日电---日本政府公债周三大多持平,因为日本国内市场投资者在本周稍晚的上半财年结束前不愿积极交易,不过日债收益率(殖利率)曲线像美债一样小幅趋陡.
10年期现货日债收益率JP10YTN=JBTC没有变化,报1.000%,升离上周所及10个月低位0.965%.
许多投资者急于在1%下方锁定获利,因从历史经验来看,收益率跌穿该水准的走势难以维系,随後总是会迎来价格下跌,就像8月和去年10月的情况一样.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。