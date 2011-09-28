〔日本债市〕公债大多持平,收益率曲线小幅趋陡

路透东京9月28日电---日本政府公债周三大多持平,因为日本国内市场投资者在本周稍晚的上半财年结束前不愿积极交易,不过日债收益率(殖利率)曲线像美债一样小幅趋陡.

许多投资者急于在1%下方锁定获利,因从历史经验来看,收益率跌穿该水准的走势难以维系,随後总是会迎来价格下跌,就像8月和去年10月的情况一样.