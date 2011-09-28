〔路透基点〕香港越秀REIT签署25亿港元三年期俱乐部贷款--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月28日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,越秀房地产投资信托基金(GZI REIT)与中银香港、东亚银行、星展银行、汇丰银行、马来亚银行、上海浦东发展银行、渣打银行和永隆银行于9月26日签署了25亿港元三年期俱乐部贷款.
越秀REIT将把资金用于2008年11月21亿港元三年期贷款的再融资.越秀REIT是从广州市政府投资机构--越秀投资拆分而来.该贷款所有资金成本265基点,较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码175基点.
借款人是越秀REIT旗下五家在英属维京群岛(BVI)注册的公司,分别是Full Estates Investments Ltd、Keen Ocean Ltd、Metrogold Development Ltd、Moon King Ltd和Partat Investment Ltd.
越秀REIT是首支完全以中国内地物业组成的香港上市房地产信托基金.(完)
--编译 石冠兰; 审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。