〔路透基点〕香港越秀REIT签署25亿港元三年期俱乐部贷款--RLPC

路透香港9月28日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,越秀房地产投资信托基金(GZI REIT)与中银香港、东亚银行、星展银行、汇丰银行、马来亚银行、上海浦东发展银行、渣打银行和永隆银行于9月26日签署了25亿港元三年期俱乐部贷款.

越秀REIT将把资金用于2008年11月21亿港元三年期贷款的再融资.越秀REIT是从广州市政府投资机构--越秀投资拆分而来.该贷款所有资金成本265基点,较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码175基点.

借款人是越秀REIT旗下五家在英属维京群岛(BVI)注册的公司,分别是Full Estates Investments Ltd、Keen Ocean Ltd、Metrogold Development Ltd、Moon King Ltd和Partat Investment Ltd.

越秀REIT是首支完全以中国内地物业组成的香港上市房地产信托基金.(完)