〔中国外汇〕8月银行代客结售汇顺差378亿美元,环比下滑12.5%--外管局

路透北京9月28日电---中国国家外汇管理局周三公布数据显示,中国外汇储备主要构成来源--银行代客结售汇顺差8月达378亿美元,较7月的432亿环比下滑12.5%.

外管局网站的新闻稿并称,8月银行代客结汇为1,444亿美元,银行代客售汇为1,065亿美元.1-8月,银行代客累计结汇10,686亿美元,累计售汇7,139亿美元,银行代客累计结售汇顺差3,548亿美元.

8月境内银行代客涉外收入为2,119亿美元,对外付款为1,858亿美元,银行代客涉外收付款顺收为260亿美元.

1-8月银行代客累计涉外收入15,009亿美元,累计对外付款12,649亿美元,银行代客累计涉外收付款顺收2,360亿美元.

路透根据中国央行最新数据计算显示,金融机构8月新增外汇占款达3,769亿元人民币,较7月环比增长约72%,且较当月外贸顺差与外商直接投资之和高出逾2,000亿元人民币.[ID:nCH0079603]

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月 9月 8月

代客结售汇顺差 378 432 430 519 447 409 249 684 515 453 576 284 291

代客收付顺收 260 330 437 328 245 307 93 360 290 317 392 226 263

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘,是引起外汇储备变化的主要来源之一.但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等.(完)

欲了解更多详情,请点选外管局网站(here)(完)