〔中国债市动态〕现券收益率因获利回吐续小涨,假期临近机构趋谨慎

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月28日电---中国银行间债市周三现券收益率继续小涨.虽资金维持宽裕,但因前期收益率下滑较多,机构心态转为谨慎,获利回吐需求增强.由于国庆假期临近,部分机构也选择减少交易,持币以待节後市场动向.
交易员表示,各债种收益率上行区间不超过5个基点(bp),交投相对前期较清淡,以交易性卖盘为主.
"前期变动幅度太大了,现在(收益率)在触底小幅反弹的状态中,没什麽突发事件的话,近期也就保持区间震荡的态势吧."北京一银行交易员称.
该交易员并指出,近期债市收益率下行呈现出调整速度快,幅度大的特点,具有超调的嫌疑,因而出现小幅反弹也是比较正常的.
中国银行间市场周三早盘涨跌互现.七天期品种因跨季因素影响继续小幅上行.业内人士表示,总体上资金维持宽裕态势,但资金供给存在结构性失衡.[ID:nCN1992041](完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。