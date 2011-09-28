〔中国债市动态〕现券收益率因获利回吐续小涨,假期临近机构趋谨慎

路透上海9月28日电---中国银行间债市周三现券收益率继续小涨.虽资金维持宽裕,但因前期收益率下滑较多,机构心态转为谨慎,获利回吐需求增强.由于国庆假期临近,部分机构也选择减少交易,持币以待节後市场动向.

交易员表示,各债种收益率上行区间不超过5个基点(bp),交投相对前期较清淡,以交易性卖盘为主.

"前期变动幅度太大了,现在(收益率)在触底小幅反弹的状态中,没什麽突发事件的话,近期也就保持区间震荡的态势吧."北京一银行交易员称.

该交易员并指出,近期债市收益率下行呈现出调整速度快,幅度大的特点,具有超调的嫌疑,因而出现小幅反弹也是比较正常的.

中国银行间市场周三早盘涨跌互现.七天期品种因跨季因素影响继续小幅上行.业内人士表示,总体上资金维持宽裕态势,但资金供给存在结构性失衡.[ID:nCN1992041](完)