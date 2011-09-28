〔路透基点〕上海世贸商城联贷案规模增至1.6944亿美元--RLPC

路透香港9月28日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,之前报导的上海世贸商城6,000万美元五年期贷款规模已增至等值1.6944亿美元,贷款分为两部分.

A部分为3,500万美元五年期贷款,B部分为1.3444亿美元等值10年期贷款,包括8,600万美元贷款及3.1亿元人民币信贷安排.

消息人士称,A部分贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码400个基点,B部分的美元贷款利率为LIBOR加码600个基点,人民币贷款利率为中国人民银行基准贷款利率的100%.

两部分贷款均为半年非等额分期偿还.B部分的人民币贷款将在前七年偿还,之後偿还美元贷款.

中国工商银行为委托主办行.消息人士称,中国银行可能在考虑参与B部分贷款,数家台湾银行业者在考虑A部分.

据消息人士称,资金将用于2007年1亿美元七年期贷款再融资,并偿还股东的贷款.

"老实说,LIBOR加码400个基点对我们而言仍然有点低,"一位消息人士说,"我们甚至不敢保证是否有足够美元放款."

另一名消息人士表示,这宗贷款案已经在市场上好几个月,银行和借方可能在本月末之前最终达成协议.消息人士称,该项贷款计划在10月中旬结案.

上海世贸商城坐落于上海新兴的"大虹桥开发区",是一个集展示、交易、办公、资讯于一体的超级交易市场,为国内外商家及专业买主提供国际级的设施与服务.根据该公司网站,其是中国第一家、亚洲规模最大的国际级专业展贸市场.

上海世贸商城由着名华侨陶欣伯、林绍良和台湾工商巨子共同投资近3亿美元,1993年动工兴建,1999年正式落成.目前,国内外着名大企业纷纷入驻上海世贸商城，如沃尔玛、英特尔、家乐福等.(完)