韩国执政党代表将访问朝鲜工业园区

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔9月27日电---韩国执政党大国家党代表洪准杓周二宣布，将于本周访问朝鲜开城工业园区。这是大国家党代表首次正式访朝。

朝韩关系因“天安”号和延坪岛炮击事件一度陷入僵局，大国家党支持总统李明博的强硬立场，要求朝鲜作出道歉後两国关系才能正常化。

不过洪准杓近期呼吁，应修复与朝鲜的商业关系，并恢复对朝鲜的人道主义援助，以换取朝方的回应，缓解两国紧张关系。

洪准杓称，他计划在访问时会见开城工业园区的韩国企业主。园区的韩国企业利用朝鲜廉价劳动力和土地，生产壶罐、化妆品盒及服装等。

负责韩朝事务的韩国统一部称，已批准洪准杓的访问计划。

开城工业园区是两国关系恶化後，当前唯一在运营的朝韩合作项目。园区2003年开建，目前雇用朝鲜员工逾4.6万人。（完）