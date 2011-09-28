韩国执政党代表将访问朝鲜工业园区

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔9月27日电---韩国执政党大国家党代表洪准杓周二宣布，将于本周访问朝鲜开城工业园区。这是大国家党代表首次正式访朝。
朝韩关系因“天安”号和延坪岛炮击事件一度陷入僵局，大国家党支持总统李明博的强硬立场，要求朝鲜作出道歉後两国关系才能正常化。
不过洪准杓近期呼吁，应修复与朝鲜的商业关系，并恢复对朝鲜的人道主义援助，以换取朝方的回应，缓解两国紧张关系。
洪准杓称，他计划在访问时会见开城工业园区的韩国企业主。园区的韩国企业利用朝鲜廉价劳动力和土地，生产壶罐、化妆品盒及服装等。
负责韩朝事务的韩国统一部称，已批准洪准杓的访问计划。
开城工业园区是两国关系恶化後，当前唯一在运营的朝韩合作项目。园区2003年开建，目前雇用朝鲜员工逾4.6万人。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。