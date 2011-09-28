〔钢铁产业〕中国钢铁产量和铁矿石价格将成为中国钢铁国际研讨会焦点

路透新加坡9月27日电---当前发达国家经济形势不甚牢靠,中国是否能够维持钢产量的快速增长,供应紧俏趋势能否继续支撑铁矿石价格,将是本周中国钢铁原材料国际研讨会的议题.

中国钢铁协会(CISA)计划下月推出中国版铁矿石价格指数,中国钢企料借此次研讨会推动更为有利的铁矿石定价机制,因现货价格上涨侵蚀了企业利润.

受助于建筑业的繁荣,中国今年一直在提高产量,6月时日产量达到199.8万吨的纪录高位.自2月末以来,日产量平均在190万吨以上,高于去年的170万吨.

但由于政府收紧信贷政策,中国的建筑业显示出减缓迹象,钢铁厂商可能有必要控制螺纹钢等长材产品的产量.

"这是一个艰难的决定,但短期看空肯定比看多更可靠,"麦格理商品分析师Graeme Train表示.

"钢铁价格要下降10%左右,螺纹钢厂商才会暂停生产,他们有必要停产,因为库存在逐渐增加."

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**需求上升**

钢铁价格下跌降低了对铁矿石的兴致,但全球供应紧俏却帮助遏制了铁矿石价格跌势.铁矿石价格目前在每吨170美元以上,比2月中旬所及193美元纪录高位仅低10%,几乎是2008年末价格的三倍.

全球铁矿石三巨头淡水河谷(VALE5.SA)、力拓(RIO.AX)(RIO.L)和必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)一直在扩大产能,以满足日益增长的需求,尤其是来自中国的需求.

力拓称,未来八年全球铁矿石需求每年至少要增加1亿吨,才能满足钢铁需求增长预期.

全球第三大铁矿石出口商--印度供应不足也扶助铁矿石价格维持在高位,因为该国要满足其钢铁产业的扩张.

"即便我们预计中国或其他国家需求增长减缓,但供应面问题仍然存在,其中主要是印度.因此我们非常有把握,铁矿石价格还将上涨,"渣打分析师朱慧表示.

**中国铁矿石价格指数**

铁矿石价格上扬促使中国钢企创立自己的铁矿石价格指数,中国钢铁协会计划从10月开始每周发布该指数,与环球钢讯(SBB)的TSI指数、金属导报(MB)的MBIO指数和普氏能源资讯(Platts)的普氏指数展开竞争.

中国钢协决心在与三大矿产商的协商中占据上风.但去年淡水河谷、力拓和必和必拓仍成功地将已实行40年之久的年度定价机制改为季度定价.

尽管全球矿产商将考虑中国钢协的价格指数,"该指数要实际应用于铁矿石定价,还需跨越许多阻碍,"麦格理的Train称.(完)