〔钢铁产业〕中国钢铁产量和铁矿石价格将成为中国钢铁国际研讨会焦点

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月27日电---当前发达国家经济形势不甚牢靠,中国是否能够维持钢产量的快速增长,供应紧俏趋势能否继续支撑铁矿石价格,将是本周中国钢铁原材料国际研讨会的议题.
中国钢铁协会(CISA)计划下月推出中国版铁矿石价格指数,中国钢企料借此次研讨会推动更为有利的铁矿石定价机制,因现货价格上涨侵蚀了企业利润.
受助于建筑业的繁荣,中国今年一直在提高产量,6月时日产量达到199.8万吨的纪录高位.自2月末以来,日产量平均在190万吨以上,高于去年的170万吨.
但由于政府收紧信贷政策,中国的建筑业显示出减缓迹象,钢铁厂商可能有必要控制螺纹钢等长材产品的产量.
"这是一个艰难的决定,但短期看空肯定比看多更可靠,"麦格理商品分析师Graeme Train表示.
"钢铁价格要下降10%左右,螺纹钢厂商才会暂停生产,他们有必要停产,因为库存在逐渐增加."
浏览中国铁矿石进口图表,请点选(link.reuters.com/tyv63s).
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**需求上升**
钢铁价格下跌降低了对铁矿石的兴致,但全球供应紧俏却帮助遏制了铁矿石价格跌势.铁矿石价格目前在每吨170美元以上,比2月中旬所及193美元纪录高位仅低10%,几乎是2008年末价格的三倍.
全球铁矿石三巨头淡水河谷(VALE5.SA)、力拓(RIO.AX)(RIO.L)和必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)一直在扩大产能,以满足日益增长的需求,尤其是来自中国的需求.
力拓称,未来八年全球铁矿石需求每年至少要增加1亿吨,才能满足钢铁需求增长预期.
全球第三大铁矿石出口商--印度供应不足也扶助铁矿石价格维持在高位,因为该国要满足其钢铁产业的扩张.
"即便我们预计中国或其他国家需求增长减缓,但供应面问题仍然存在,其中主要是印度.因此我们非常有把握,铁矿石价格还将上涨,"渣打分析师朱慧表示.
**中国铁矿石价格指数**
铁矿石价格上扬促使中国钢企创立自己的铁矿石价格指数,中国钢铁协会计划从10月开始每周发布该指数,与环球钢讯(SBB)的TSI指数、金属导报(MB)的MBIO指数和普氏能源资讯(Platts)的普氏指数展开竞争.
中国钢协决心在与三大矿产商的协商中占据上风.但去年淡水河谷、力拓和必和必拓仍成功地将已实行40年之久的年度定价机制改为季度定价.
尽管全球矿产商将考虑中国钢协的价格指数,"该指数要实际应用于铁矿石定价,还需跨越许多阻碍,"麦格理的Train称.(完)
--编译 李爽; 审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。