〔中国新债〕浦发银行十一长假後发行184亿元10年和15年期次级债--消息

路透上海/北京9月28日电---两位消息人士周三向路透表示,上海浦东发展银行(600000.SS)184亿元人民币的10年和15年期次级债,将于十一长假後发行,预计招标发行日期为10月11日.

"浦发初步排的时间是8号公告,11号簿记,13日缴款."一位了解情况的消息人士对路透称.

浦发银行此前公告称,公司已获央行批准在全国银行间债券市场公开发行总额不超过184亿元人民币的次级债券.

路透联络到浦发银行的相关人士,他对上述消息不予置评,仅说以公司公告为准.

为满足资本监管要求,今年以来,已有农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)等数家商业银行发行次级债.[ID:nCN1978841] (完)