〔中国新债〕浦发银行十一长假後发行184亿元10年和15年期次级债--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海/北京9月28日电---两位消息人士周三向路透表示,上海浦东发展银行(600000.SS)184亿元人民币的10年和15年期次级债,将于十一长假後发行,预计招标发行日期为10月11日.
"浦发初步排的时间是8号公告,11号簿记,13日缴款."一位了解情况的消息人士对路透称.
浦发银行此前公告称,公司已获央行批准在全国银行间债券市场公开发行总额不超过184亿元人民币的次级债券.
路透联络到浦发银行的相关人士,他对上述消息不予置评,仅说以公司公告为准.
为满足资本监管要求,今年以来,已有农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)等数家商业银行发行次级债.[ID:nCN1978841] (完)
--发稿 冉莹/康熙泽; 审校 屈桂娟
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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