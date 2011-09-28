《全球市场》股市小幅上扬但欧元涨势暂停,谨慎情绪升温

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 日经指数升0.2%,MSCI除日本外亚太股指涨0.1%
* 欧元盘旋在1.3575美元附近,美元指数涨0.4%
* 美国原油跌逾1美元至每桶83.23美元
* 金价跌至每盎司1,640美元附近
路透新加坡9月28日电---亚洲股市周三小升,欧元涨势暂停,投资者在寻觅欧洲领导人解决债务危机的更多迹象,之後才会做出更大胆的市场押注.
石油和金属价格下降,而美元上扬,因风险资产反弹趋势失去动能,资金经理追捧美元避险,有迹象显示,就扩大欧元区救助基金规模达成协议仍面临重大阻力.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。