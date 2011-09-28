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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 11:48 BJT

《全球市场》股市小幅上扬但欧元涨势暂停,谨慎情绪升温

* 日经指数升0.2%,MSCI除日本外亚太股指涨0.1%

* 欧元盘旋在1.3575美元附近,美元指数涨0.4%

* 美国原油跌逾1美元至每桶83.23美元

* 金价跌至每盎司1,640美元附近

路透新加坡9月28日电---亚洲股市周三小升,欧元涨势暂停,投资者在寻觅欧洲领导人解决债务危机的更多迹象,之後才会做出更大胆的市场押注.

石油和金属价格下降,而美元上扬,因风险资产反弹趋势失去动能,资金经理追捧美元避险,有迹象显示,就扩大欧元区救助基金规模达成协议仍面临重大阻力.

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