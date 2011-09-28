〔中国证券〕取缔VIE或封堵VC/PE相关退出渠道,中概股前景亦堪忧--清科

路透北京9月28日电---市场咨询机构清科研究最新报告认为,若可变利益实体(VIE)被取缔,将封堵中国互联网等轻资产中小企业境外上市途径,及投资互联网企业VC/PE的退出渠道.同时,中国概念股未来的前景亦堪忧.

本月,有四名法律消息人士透露,中国证券监管部门正建议政府取缔VIE这种有争议的公司结构.而新浪(SINA.O)和百度(BIDU.O)等互联网公司均采用了这种结构赴海外上市.

清科报告指出,由于VIE是外商投资产业目录限制下的产物,因而若有关部门能将外商投资产业目录重新梳理,令互联网的外资控制合法性得到认可,那麽VIE则失去意义,中国互联网等中小企业的长远发展亦将得到保障.

针对已投资VIE企业的VC(风险投资)/PE(私募股权投资)机构,清科认为,若VIE被取缔,那麽数亿美元的投资退出渠道将被堵,继而回报无门.同时,亦将令主要使用VIE架构实现境外退出的美元基金遭遇重创.

"如果政策收紧,美元基金颓势渐现,机构或将采取快速转型,调整策略,将重心偏移到人民币基金."报告并称,在目前二级市场持续走跌,政策不确定性加剧情况下,VC/PE机构对项目退出预期已相对谨慎.

另外,受政府或继续收紧对VIE的监管影响,除了中国互联网等中小企业未来的融资前景堪忧,已通过VIE实现境外上市的中资企业前景亦令人担忧.

由于国外投资者对中概股整体信心下滑,中概股市值短期已严重缩水.新浪股价今年9月已累计下跌约20%,同期,百度亦连续第二个月下挫,截至9月28日,累计下跌18%.而其他规模较小的互联网公司则受创更为严重.(完)