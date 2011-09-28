〔中国证券〕取缔VIE或封堵VC/PE相关退出渠道,中概股前景亦堪忧--清科

标题新闻：英国央行副总裁康利夫警告不要削弱全球金融危机后推出的银行业规管
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路透北京9月28日电---市场咨询机构清科研究最新报告认为,若可变利益实体(VIE)被取缔,将封堵中国互联网等轻资产中小企业境外上市途径,及投资互联网企业VC/PE的退出渠道.同时,中国概念股未来的前景亦堪忧.
本月,有四名法律消息人士透露,中国证券监管部门正建议政府取缔VIE这种有争议的公司结构.而新浪(SINA.O)和百度(BIDU.O)等互联网公司均采用了这种结构赴海外上市.
清科报告指出,由于VIE是外商投资产业目录限制下的产物,因而若有关部门能将外商投资产业目录重新梳理,令互联网的外资控制合法性得到认可,那麽VIE则失去意义,中国互联网等中小企业的长远发展亦将得到保障.
针对已投资VIE企业的VC(风险投资)/PE(私募股权投资)机构,清科认为,若VIE被取缔,那麽数亿美元的投资退出渠道将被堵,继而回报无门.同时,亦将令主要使用VIE架构实现境外退出的美元基金遭遇重创.
"如果政策收紧,美元基金颓势渐现,机构或将采取快速转型,调整策略,将重心偏移到人民币基金."报告并称,在目前二级市场持续走跌,政策不确定性加剧情况下,VC/PE机构对项目退出预期已相对谨慎.
另外,受政府或继续收紧对VIE的监管影响,除了中国互联网等中小企业未来的融资前景堪忧,已通过VIE实现境外上市的中资企业前景亦令人担忧.
由于国外投资者对中概股整体信心下滑,中概股市值短期已严重缩水.新浪股价今年9月已累计下跌约20%,同期,百度亦连续第二个月下挫,截至9月28日,累计下跌18%.而其他规模较小的互联网公司则受创更为严重.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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